Хачанов и Рублёв проиграли в 1/8 финала турнира в Торонто в парном разряде
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде. На стадии 1/8 финала российский дуэт уступил колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фара со счётом 3:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. За это время Хачанов и Рублёв сделали 7 эйсов и допустили 6 двойных ошибок. Их соперники, в свою очередь, сделали 5 подач навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 из 8 брейк-пойнта.
Напомним, ранее Хачанов и Рублёв завершили участие на турнире в Торонто в одиночном разряде. Хачанов на стадии 1/8 финала проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу. Рублёв, в свою очередь, на этой же стадии турнира уступил американцу Джону Иснеру.
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