Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов и Рублёв проиграли в 1/8 финала турнира в Торонто в парном разряде

Хачанов и Рублёв проиграли в 1/8 финала турнира в Торонто в парном разряде
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде. На стадии 1/8 финала российский дуэт уступил колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фара со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. За это время Хачанов и Рублёв сделали 7 эйсов и допустили 6 двойных ошибок. Их соперники, в свою очередь, сделали 5 подач навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 из 8 брейк-пойнта.

Напомним, ранее Хачанов и Рублёв завершили участие на турнире в Торонто в одиночном разряде. Хачанов на стадии 1/8 финала проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу. Рублёв, в свою очередь, на этой же стадии турнира уступил американцу Джону Иснеру.

«Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом «Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021