Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче 1/8 финала россиянин обыграл австралийца Джеймса Дакворту со счётом 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время россиянин совершил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнта. Дакворта, в свою очередь, сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Хубер Хуркач (Польша).
Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.
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