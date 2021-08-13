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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче 1/8 финала россиянин обыграл австралийца Джеймса Дакворту со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время россиянин совершил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнта. Дакворта, в свою очередь, сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Хубер Хуркач (Польша).

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.

Торонто. 3-й круг
13 августа 2021, пятница. 02:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Джеймс Дакворт
85
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Комментарии
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