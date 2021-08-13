Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Джеймсом Даквортой в 1/8 финала турнира в Торонто.
«Он играл хорошо, особенно в начале. Мне удалось вырваться вперёд. Думаю, он немного сбился с ритма. Мне удалось быть впереди на протяжении всего оставшегося матча. Когда играешь с кем-то в первый раз, это немного сложнее, и мы никогда не тренировались вместе, поэтому я не знал, чего ожидать. Иногда нужно просто найти какие-то моменты во время матча», — приводит слова Медведева Todayheadline.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Хубер Хуркач (Польша).
Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.
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