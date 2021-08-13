Хуркач станет соперником Медведев по 1/4 финала турнира в Торонто

Хуберт Хуркач стал последним четвертьфиналистом «Мастерса» в Торонто. В матче 1/8 финала польский теннисист, посеяный под седьмым номером, одержал волевую победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. За место в полуфинале турнира Хуркач поспорит с первым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, который в 1/8 финала уверенно обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время россиянин совершил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Дакворт, в свою очередь, сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.