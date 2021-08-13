Победитель 4 турниров ATP-250 за год объяснил надпись, сделанную им на камере в Торонто

Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на «Мастерсе» в Торонто (Канада) под шестым номером, оценил своё выступление на харде. В третьем круге он победил представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 6:4, 6:3. После игры норвежец написал на камере «Хардовые корты» и добавил смайл.
«Я видел, что многие сомневались в моих способностях на харде, поэтому решил оставить небольшое сообщение. Играть на харде весело. Несмотря на то что лучших результатов я достиг на грунте, мой главный успех на мэйджорах — это выход в 1/8 финала Australian Open. Думаю, это покрытие также подходит для моей игры. Я мотивирован. Я провёл два отличных матча в Торонто, это прекрасное начало серии хардовых турниров», — цитирует Рууда официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Каспер поспорит с греком Стефаносом Циципасом. В 2021 году 22-летний уроженец Осло стал победителем турниров ATP-250 в Кицбюэле, Гштааде, Бостаде и Женеве.
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