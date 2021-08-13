Чемпион турнира в Атланте Иснер рассказал, как поддерживает форму в 36 лет

Американский теннисист Джон Иснер, обыгравший россиянина Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Торонто со счётом 7:5, 7:6 (7:5), рассказал, как поддерживает форму. В начале августа 36-летний американец выиграл турнир ATP-250 в Атланте.

«Думаю, я отлично слежу за собой. У меня редко бывают полноценные выходные, даже во время переездов после большого количества матчей. Я не боюсь отдыхать от корта, но всё равно заставляю своё тело работать. Я могу заниматься на велотренажёре или отправиться в зал поднимать тяжести с тренером. В 36 лет я чувствую себя так же хорошо, как 8-10 лет назад», — приводит слова Иснера официальный сайт тура.

Джон выиграл уже восемь матчей подряд. За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Иснер поспорит с французом Гаэлем Монфисом. Лидером посева является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.