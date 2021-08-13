Чемпион турнира в Атланте Иснер: я знал, что у Рублёва будут проблемы. Он был не в себе

36-летний американский теннисист Джон Иснер прокомментировал победу в матче с россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге «Мастерса» в Торонто со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

«Условия на центральном корте были непростыми. Ощущался ветер. Я знал, что у Андрея будут проблемы. С самого начала матча он был не в себе. Он не скрывал разочарования. Когда я увидел, что он раздражён, то сказал себе, что нужно сохранять спокойствие. Это помогло мне в концовке», — приводит слова Иснера официальный сайт тура.

Джон, ранее победивший на турнире ATP-250 в Атланте, выиграл уже восемь матчей подряд. За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Иснер поспорит с французом Гаэлем Монфисом. Лидером посева является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.