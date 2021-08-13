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Дарья Касаткина прокомментировала увеличение призовых только для игроков ATP

Дарья Касаткина прокомментировала увеличение призовых только для игроков ATP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на новость о том, что сумма призовых на турнире в Цинциннати (США) была увеличена.

Касаткина репостнула сообщение «Хорошие новости для игроков в Цинциннати», в котором говорится о повышении суммы призовых, в свой аккаунт в «Твиттере», подписав: «Только для игроков АТР. Для теннисисток WTA нет повышения даже на турнирах, где будут болельщики».

Один из пользователей заметил, что это недопустимо. На что Касаткина ответила: «На турнирах категории WTA-250, если не дойти до полуфинала, после налогов и расходов уходишь в минус. А в паре нужно выигрывать титул».

Ранее 24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина (27-е место рейтинга WTA) уступила представительнице Туниса Онс Жабер (22-е место рейтинга WTA) во втором круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) — 6:2, 3:6, 4:6.

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