Медведев — о Дакворте: я кое-что увидел по ходу матча. Но не скажу, это было бы некрасиво

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада) со счётом 6:2, 6:4.

«Не скажу о том, что увидел по ходу матча. Я кое-что увидел в одном из моментов. Но не хочу рассказывать об этом его будущим соперникам. Это было бы некрасиво по отношению к Джеймсу. Иногда важно определить нужные вещи по ходу игры. Однако каждый раз получается по-разному, даже если ты играешь с кем-то в 10-й раз. Всегда важно находить нужные точки по ходу матча», — сказал Медведев в интервью на корте.

В четвертьфинале Даниил, посеянный под первым номером, сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Турнир в Торонто завершится 15 августа.