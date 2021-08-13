Медведев — о Дакворте: я кое-что увидел по ходу матча. Но не скажу, это было бы некрасиво
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада) со счётом 6:2, 6:4.
«Не скажу о том, что увидел по ходу матча. Я кое-что увидел в одном из моментов. Но не хочу рассказывать об этом его будущим соперникам. Это было бы некрасиво по отношению к Джеймсу. Иногда важно определить нужные вещи по ходу игры. Однако каждый раз получается по-разному, даже если ты играешь с кем-то в 10-й раз. Всегда важно находить нужные точки по ходу матча», — сказал Медведев в интервью на корте.
В четвертьфинале Даниил, посеянный под первым номером, сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Турнир в Торонто завершится 15 августа.
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