Роджер Федерер: раньше победы воспринимал как должное, сегодня знаю, что за ними стоит

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о беспокоящей его травме и изменениях в мышлении, пришедших с возрастом.
«У меня была пауза, я находился на каникулах. Давно ничего не делал из-за колена. После Уимблдона я должен был сделать всё, чтобы поправиться. На этой неделе встречусь со своими врачами и моей командой, и тогда посмотрим, что будет дальше. На данный момент всё ещё неопределённо. И с этой неопределённостью сложно справляться. Раньше было иначе. Вопросы были просты: каков мой рейтинг? Какой у меня следующий турнир? Сегодня всё сложнее: что я почувствовал бы, если бы снова начал тренироваться? Чего я могу достичь? Каковы мои цели? Как мне совместить всё это с семьёй? Что говорят остальные члены команды? Это действительно полностью отличается от того, что было десять лет назад.
Я стал более терпелив с болью, которую испытываю, с самим собой, с возвращением на корты. Но в то же время возвращается и радость от достигнутого. Раньше турнирные победы воспринимались как должное, а сегодня знаешь, что за ними стоит. Придётся адаптироваться. Так было всегда в моей карьере. Факторы меняются: степень осознания, успехи, опыт, личность. Я спокойный парень, который воспринимает вещи с чувством юмора. Я всегда вижу хорошее в любой ситуации. Если сейчас что-то не так, я знаю, что будет лучше и что могло быть намного хуже. У меня всё хорошо. Моя семья здорова. Мне только исполнилось сорок, и я всё ещё активен. Кто бы мог подумать? Уж точно не я. Я полностью в гармонии и мире с собой и уверен, что впереди будет ещё много прекрасных вещей», — приводит слова Федерера Вlick.
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