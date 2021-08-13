Обзор матча Медведев — Дакворт. Россиянин одолел австралийца в двух сетах

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче 1/8 финала россиянин в двух сетах обыграл австралийца Джеймса Дакворта (6:2, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.
За это время россиянин совершил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Дакворт, в свою очередь, сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с Хубертом Хуркачем. Поляк, сеяный под седьмым номером, в матче 1/8 финала одержал волевую победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.
Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.
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