Обзор матча Хачанов — Циципас. Греческий теннисист уверенно переиграл россиянина

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга соревнований Хачанов проиграл третьей ракетке турнира представителю Греции Стефаносу Циципасу в двух сетах (3:6, 2:6). Встреча продлилась 1 час 19 минут.
Хачанов пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал две возможности взять подачу соперника. Циципас подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал греческий теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в третьем круге нанёс поражение сербу Душану Лайовичу со счётом 6:4, 6:3. Рууд стал победителем прошедшего турнира категории АТР-250 в Кицбюэле.
Напомним, Карен Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио (Япония).
- 13 августа 2021
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:49
-
09:22
-
09:14
-
08:53
-
08:27
-
08:16
-
06:37
-
04:43
-
03:18
-
02:27
-
01:43
- 12 августа 2021
-
22:50
-
21:56
-
21:55
-
21:51
-
20:37
-
20:14
-
19:47
-
15:32
-
15:01
-
13:21
-
12:59
-
12:37
-
10:42
-
10:25
-
10:02
-
09:56
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:13
-
08:48