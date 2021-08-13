Обзор матча Хачанов — Циципас. Греческий теннисист уверенно переиграл россиянина

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга соревнований Хачанов проиграл третьей ракетке турнира представителю Греции Стефаносу Циципасу в двух сетах (3:6, 2:6). Встреча продлилась 1 час 19 минут.

Хачанов пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал две возможности взять подачу соперника. Циципас подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал греческий теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в третьем круге нанёс поражение сербу Душану Лайовичу со счётом 6:4, 6:3. Рууд стал победителем прошедшего турнира категории АТР-250 в Кицбюэле.

Напомним, Карен Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио (Япония).