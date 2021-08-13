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Даниил Медведев: меня не волнует шумиха в социальных сетях, я хочу выигрывать титулы

Даниил Медведев: меня не волнует шумиха в социальных сетях, я хочу выигрывать титулы
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к социальным сетям и отметил, что старается не замечать шумиху, фокусируясь только на играх.

«Хочу сказать честно, что меня вообще не волнует любая шумиха вокруг игроков. С тех пор как я попал в топ-100, прошло много времени. Я был четвёртым или пятым в рейтинге, это был отличный результат для меня в том возрасте. Мои одногодки получали тонну похвалы в социальных сетях и раскручивали своё имя на этом.

Мне было всё равно. Я хотел быть лучше. Я хотел хорошо играть в теннис.

Для меня первое, что нужно, — это просто отлично играть и выигрывать титулы. Конечно, наслаждаться моментами с болельщиками всегда приятно, даже если ты проигрываешь. Но всё же победы важнее.

Поначалу мне было нелегко с толпой, но это превратилось в отличную историю, и на моих матчах всегда весело.

Бывает, если нахожусь в каком-то очень красивом месте, то не выкладываю фотографии оттуда в «Инстаграм». Просто оставляю этот момент для себя, потому что меня не волнует шумиха вокруг моих действий. Не собираюсь показывать кому-то места, где я был, или фотографироваться для социальных сетей», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

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