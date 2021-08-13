Фрэнсис Тиафо — Гаэлю Монфису: хочу видеть тебя в игре ещё многие годы

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо после проигрыша Гаэлю Монфису в матче третьего круга турнира в Торонто (Канада) со счётом 1:6, 6:7 (2:7) признался, что с детства являлся поклонником француза.

«Спасибо, бро. Ты вернулся туда, где раньше был. Давай, вперёд, парень. Я всегда на тебя равнялся, когда был ребёнком. Хочу видеть тебя в игре ещё многие годы. Ты ещё сможешь несколько лет поиграть, бро, вперёд», — сказал Тиафо на корте во время рукопожатий после игры.

Гаэль Монфис репостнул к себе в «твиттер» видео с этим моментом и подписал: «Спасибо. Было приятно разделить сегодня корт с тобой, бро». Также Гаэль добавил хештеги «уважение», «чёрное совершенство».

Монфис победил в своём первом четвертьфинале за 18 месяцев.