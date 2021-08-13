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Фрэнсис Тиафо — Гаэлю Монфису: хочу видеть тебя в игре ещё многие годы

Фрэнсис Тиафо — Гаэлю Монфису: хочу видеть тебя в игре ещё многие годы
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо после проигрыша Гаэлю Монфису в матче третьего круга турнира в Торонто (Канада) со счётом 1:6, 6:7 (2:7) признался, что с детства являлся поклонником француза.

«Спасибо, бро. Ты вернулся туда, где раньше был. Давай, вперёд, парень. Я всегда на тебя равнялся, когда был ребёнком. Хочу видеть тебя в игре ещё многие годы. Ты ещё сможешь несколько лет поиграть, бро, вперёд», — сказал Тиафо на корте во время рукопожатий после игры.

Гаэль Монфис репостнул к себе в «твиттер» видео с этим моментом и подписал: «Спасибо. Было приятно разделить сегодня корт с тобой, бро». Также Гаэль добавил хештеги «уважение», «чёрное совершенство».

Монфис победил в своём первом четвертьфинале за 18 месяцев.

Торонто. 3-й круг
13 августа 2021, пятница. 00:45 МСК
Гаэль Монфис
24
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 2  
         
Фрэнсис Тиафо
52
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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