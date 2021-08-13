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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Монреале, обыграв Азаренко

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Монреале, обыграв Азаренко
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000, который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче первая сеяная Соболенко обыграла соотечественницу восьмую ракетку турнира Викторию Азаренко со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Соболенко семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Азаренко не подла ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Монреале.

За выход в финал Соболенко сыграет с победительницей матча между представительницей Чехии Каролиной Плишковой, посеянной под четвёртым номером, и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Монреаль. 1/4 финала
13 августа 2021, пятница. 19:10 МСК
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Виктория Азаренко
15
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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