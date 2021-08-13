Соболенко вышла в полуфинал турнира в Монреале, обыграв Азаренко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000, который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче первая сеяная Соболенко обыграла соотечественницу восьмую ракетку турнира Викторию Азаренко со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.
Соболенко семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Азаренко не подла ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Монреале.
За выход в финал Соболенко сыграет с победительницей матча между представительницей Чехии Каролиной Плишковой, посеянной под четвёртым номером, и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
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