Победитель 4 турниров ATP-250 за год Рууд проиграл впервые с июня

Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на «Мастерсе» в Торонто (Канада) под шестым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу (3) со счётом 1:6, 4:6. Таким образом прервалась 13-матчевая победная серия 22-летнего уроженца Осло.
В 2021 году Рууд стал победителем турниров ATP-250 в Кицбюэле, Гштааде, Бостаде и Женеве. Своё предыдущее поражение в одиночном разряде Каспер потерпел 30 июня в матче первого круга Уимблдона с австралийцем Джорданом Томпсоном со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 2:6.
За выход в финал «Мастерса» в Торонто Циципас поспорит с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Райлли Опелка (США).
Турнир в Торонто завершится 15 августа. Под первым номером на этом турнире посеян россиянин Даниил Медведев.
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