Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

18 эйсов помогли Опелке обыграть Баутиста-Агута и выйти в полуфинал «Мастерса» в Торонто

18 эйсов помогли Опелке обыграть Баутиста-Агута и выйти в полуфинал «Мастерса» в Торонто
Комментарии

Американский теннисист Райлли Опелка вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче Опелка обыграл десятого сеяного представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Опелка 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Баутиста-Агут подал шесть эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

За выход в финал «Мастерса» в Торонто Опелка сыграет с третьей ракеткой соревнований – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

В 2018 и 2019 годах победителем турнира был испанец Рафаэль Надаль. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Торонто. 1/4 финала
13 августа 2021, пятница. 20:45 МСК
Роберто Баутиста-Агут
18
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 1  
6 		7 7  
         
Райлли Опелка
32
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021