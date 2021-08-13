18 эйсов помогли Опелке обыграть Баутиста-Агута и выйти в полуфинал «Мастерса» в Торонто

Американский теннисист Райлли Опелка вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче Опелка обыграл десятого сеяного представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
Опелка 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Баутиста-Агут подал шесть эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.
За выход в финал «Мастерса» в Торонто Опелка сыграет с третьей ракеткой соревнований – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
В 2018 и 2019 годах победителем турнира был испанец Рафаэль Надаль. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
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