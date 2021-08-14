Медведев вышел в полуфинал турнира в Торонто, обыграв в трёх сетах Хуркача из Польши

25-летний российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, сумел обыграть 24-летнего представителя Польши Хуберта Хуркача в 1/4 финала турнира категории Masters в Торонто (Канада) – 2:6, 7:6, 7:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.

На счету Медведева в этой игре 22 подачи навылет, в то время как у его оппонента – 8. По количеству двойных ошибок также впереди Даниил – 4 против 1, а по показателю реализованных брейк-пойнтов преимущество за поляком – 22% (2 из 0) против 0% (0 из 2) у Медведева.

В полуфинале Даниил Медведев встретится с победителем пары Джон Иснер (30-е место рейтинга) – Гаэль Монфис (24-е место рейтинга).

Напомним, представитель России начал свой путь на турнире с победы над представителем Казахстана Александром Бубликом, а затем был обыгран австралиец Джеймс Дакворт.