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Касаткина встретится с Крейчиковой на старте турнира в Цинциннати, Павлюченкова — с Перой

Касаткина встретится с Крейчиковой на старте турнира в Цинциннати, Павлюченкова — с Перой
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Цинциннати (США) с 16 по 22 августа, то есть за неделю до старта US Open-2021.

Со второго круга в борьбу вступят первые восемь сеяных – австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Осака (2), белоруска Арина Соболенко (3), украинка Элина Свитолина (4), чешка Каролина Плишкова (5), полячка Ига Свёнтек (6), канадка Бьянка Андрееску (7) и испанка Гарбинье Мугуруса (8).

В основную сетку турнира также вошло четверо россиянок – Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. 16-я сеяная Павлюченкова в первом круге сыграет с представительницей США Бернардой Перой. Соперницей Кудерметовой станет одна из победительниц квалификации. Александрова на старте сразится с 13-й сеяной Дженнифер Брэйди из США. Касаткиной же предстоит встреча с чешкой Барборой Крейчиковой (9).

Отметим, что действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко, в первом круге грядущих соревнований она сразится с одним из квалифаеров.

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