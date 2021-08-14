Касаткина встретится с Крейчиковой на старте турнира в Цинциннати, Павлюченкова — с Перой

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Цинциннати (США) с 16 по 22 августа, то есть за неделю до старта US Open-2021.
Со второго круга в борьбу вступят первые восемь сеяных – австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Осака (2), белоруска Арина Соболенко (3), украинка Элина Свитолина (4), чешка Каролина Плишкова (5), полячка Ига Свёнтек (6), канадка Бьянка Андрееску (7) и испанка Гарбинье Мугуруса (8).
В основную сетку турнира также вошло четверо россиянок – Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. 16-я сеяная Павлюченкова в первом круге сыграет с представительницей США Бернардой Перой. Соперницей Кудерметовой станет одна из победительниц квалификации. Александрова на старте сразится с 13-й сеяной Дженнифер Брэйди из США. Касаткиной же предстоит встреча с чешкой Барборой Крейчиковой (9).
Отметим, что действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко, в первом круге грядущих соревнований она сразится с одним из квалифаеров.
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