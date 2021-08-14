Даниил Медведев прокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада). Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:6.

«Мне абсолютно точно было нелегко. У него были шансы на успех, и он, возможно, был лучше меня на корте, по крайней мере в двух сетах точно, но это теннис. У нас обоих прекрасные подачи, но я смог сделать несколько эйсов, когда это было необходимо. Победа в таких играх придаёт тебе огромный заряд уверенности. Мне, если честно, доставляет удовольствие то, что я стою здесь и даю интервью», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

За право стать финалистом турнира в Торонто Медведев сразится с американцем Джоном Иснером.