Шамиль Тарпищев оценил уровень игры Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над представителем Польши Хубертом Хуркачем в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада). Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:6.

«Хороший матч. В первом сете Медведев не вработался, играл свою подачу неважно. Дальше же Даня свою подачу не проигрывал. Было состязания подач, Хуркач играл уверенно, брейк-пойнтов практически не было. Равный матч с равными возможностями.

Даня после пандемии, после всех этих дел потихоньку обретает себя, это радует. В силу того, что соперник хорошо держал подачу, у Медведева было не особо много вариантов. Здорово, что Медведев ровно играл, начиная со второго сета. Здоровье прибавляется, физическое состояние напрямую зависит от колебания результата», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.