Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: стать первой ракеткой мира, когда есть Новак Джокович, – непросто

Даниил Медведев: стать первой ракеткой мира, когда есть Новак Джокович, – непросто
Комментарии

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал свои цели на оставшуюся часть сезона.

«Честно говоря, стать первой ракеткой мира, когда есть Джокович, – непросто, потому что он выигрывает почти все матчи и все турниры «Большого шлема». Выход один – обыгрывать его в финале. Возможно, если бы я победил его на Открытом чемпионате Австралии, то был бы намного ближе к нему в рейтинге. Но это он победил меня – такова реальность.

Сейчас я просто хочу попробовать сыграть в свой лучший теннис. Понятно, что если ты выиграешь на двух ТБШ за год и двух «Мастерсах», то станешь № 1. Это то, к чему нужно стремиться, я хочу стать первой ракеткой мира, но для этого мне нужно брать большие титулы. Это я и пытаюсь сделать», — приводит слова россиянина Tennis Head.

Новость по теме
Даниил Медведев прокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто
«Любой результат, кроме финала, — неудача». Как Медведеву избежать провала в конце сезона «Любой результат, кроме финала, — неудача». Как Медведеву избежать провала в конце сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021