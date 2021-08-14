Даниил Медведев: стать первой ракеткой мира, когда есть Новак Джокович, – непросто

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал свои цели на оставшуюся часть сезона.
«Честно говоря, стать первой ракеткой мира, когда есть Джокович, – непросто, потому что он выигрывает почти все матчи и все турниры «Большого шлема». Выход один – обыгрывать его в финале. Возможно, если бы я победил его на Открытом чемпионате Австралии, то был бы намного ближе к нему в рейтинге. Но это он победил меня – такова реальность.
Сейчас я просто хочу попробовать сыграть в свой лучший теннис. Понятно, что если ты выиграешь на двух ТБШ за год и двух «Мастерсах», то станешь № 1. Это то, к чему нужно стремиться, я хочу стать первой ракеткой мира, но для этого мне нужно брать большие титулы. Это я и пытаюсь сделать», — приводит слова россиянина Tennis Head.
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