Тренер Джоковича: если Новак выиграет грядущий US Open, его слава будет вечной

Тренер команды серба Новака Джоковича и бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич поделился ожиданиями от выступления подопечного на грядущем US Open-2021.
«Я – часть команды, которая пишет историю. Если Джокович выиграет Открытый чемпионат США в этом году и соберёт календарный «Большой шлем», его слава будет вечной, как у Рода Лэйвера. Хотя, нужно признать, что добиться такого успеха в 21 веке гораздо сложнее, чем во времена Лэйвера. Новаку было очень нелегко. Пять-шесть лет назад никто и представить не мог, что Джокович добьётся такого достижения исторического масштаба», — приводит слова Иванишевича Tennis Head.
Ранее Джокович сообщил, что не примет участия в «Мастерсе» в Цинциннати (США), который является последним крупным турниром ATP перед US Open. По словам Новака, ему «потребуется чуть больше времени на восстановление после довольно утомительного и физически, и морально путешествия с Открытого чемпионата Австралии до Токио».
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