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Медведев сыграет на Кубке Лэйвера в одной команде с Федерером

Медведев сыграет на Кубке Лэйвера в одной команде с Федерером
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет на Кубке Лэйвера в одной команде со швейцарцем Роджером Федерером, сообщает журналист Жозе Моргаду на своей странице в «Твиттере».

Вместе с ними в команде Европы выступят представитель Германии Александр Зверев, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини. В заявке команды остального мира пока только три участника: канадцы Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Диего Шварцман. Оставшиеся места в заявке могут занять австралиец Ник Кирьос и, если успеет восстановиться, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Кубок Лэйвера пройдёт 24-26 сентября в Бостоне (США).

Турнир, в организации которого принял участие Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Российские теннисисты ни разу не участвовали в Кубке Лэйвера.

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