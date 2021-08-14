Блинкова и Самсонова сыграют за выход в основную сетку турнира в Цинциннати

Российские теннисистки Анна Блинкова и Людмила Самсонова сыграют друг с другом в финале квалификации турнира категории WTA-1000 в Цинциннати.
На старте квалификации Блинкова обыграла представительницу Колумбии Марию Осорио-Серрано со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Блинкова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала все пять созданных брейк-пойнтов. Осорио Серрано подала один эйс, пять раз ошиблась на подаче и не использовала ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперницы.
Самсонова за 1 час 25 минут обыграла соотечественницу Веру Звонарёву со счётом 6:2, 7:5. Самсонова подала четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Звонарёва один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и взяла одну подачу соперницы.
- 14 августа 2021
-
21:51
-
21:12
-
18:52
-
16:59
-
15:08
-
13:56
-
12:09
-
10:37
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
04:34
- 13 августа 2021
-
23:22
-
23:06
-
21:56
-
21:29
-
21:11
-
14:57
-
14:28
-
14:05
-
13:34
-
12:40
-
12:36
-
12:33
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:49
-
09:22
-
09:14
-
08:53
-
08:27
-
08:16
-
06:37
-
04:43