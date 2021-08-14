Блинкова и Самсонова сыграют за выход в основную сетку турнира в Цинциннати

Российские теннисистки Анна Блинкова и Людмила Самсонова сыграют друг с другом в финале квалификации турнира категории WTA-1000 в Цинциннати.

На старте квалификации Блинкова обыграла представительницу Колумбии Марию Осорио-Серрано со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Блинкова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала все пять созданных брейк-пойнтов. Осорио Серрано подала один эйс, пять раз ошиблась на подаче и не использовала ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперницы.

Самсонова за 1 час 25 минут обыграла соотечественницу Веру Звонарёву со счётом 6:2, 7:5. Самсонова подала четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Звонарёва один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и взяла одну подачу соперницы.