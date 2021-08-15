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Опелка обыграл Циципаса и может встретиться с Медведевым в финале «Мастерса» в Торонто

Опелка обыграл Циципаса и может встретиться с Медведевым в финале «Мастерса» в Торонто
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Американский теннисист Райлли Опелка вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче Опелка нанёс поражение третьей ракетке соревнований представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Опелка 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. Циципас подал десять эйсов, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За титул турнира серии «Мастерс» в Торонто Опелка сыграет с победителем второго полуфинала, в котором вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Джоном Иснером.

Торонто. 1/2 финала
14 августа 2021, суббота. 22:05 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 4
6 2 		7 7 6
         
Райлли Опелка
32
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
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