Опелка обыграл Циципаса и может встретиться с Медведевым в финале «Мастерса» в Торонто

Американский теннисист Райлли Опелка вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче Опелка нанёс поражение третьей ракетке соревнований представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Опелка 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Циципас подал 10 эйсов, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За титул турнира серии «Мастерс» в Торонто Опелка сыграет с победителем второго полуфинала, в котором вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Джоном Иснером.