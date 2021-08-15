15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Опелка обыграл Циципаса и может встретиться с Медведевым в финале «Мастерса» в Торонто

Опелка обыграл Циципаса и может встретиться с Медведевым в финале «Мастерса» в Торонто
Комментарии

Американский теннисист Райлли Опелка вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче Опелка нанёс поражение третьей ракетке соревнований представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Опелка 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Циципас подал 10 эйсов, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За титул турнира серии «Мастерс» в Торонто Опелка сыграет с победителем второго полуфинала, в котором вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Джоном Иснером.

Торонто. 1/2 финала
14 августа 2021, суббота. 22:05 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3