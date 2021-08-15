Джорджи обыграла Пегулу и встретится с Плишковой в финале турнира в Монреале

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в финал турнира в Монреале. В полуфинальном матче турнира итальянка обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Джорджи сделала 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брей-пойнтов. На счету американки 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале турнира Джорджи встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, которая в полуфинальном матче турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1,8 млн. В 2019 году турнир выиграла канадка Бьянка Андрееску. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.