Даниил Медведев вышел в финал турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Торонто. В полуфинале россиянин обыграл американца Джона Иснера со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Медведев сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнта. На счету американца 4 подачи навылет.

В финале турнира Медведев встретится с американским теннисистом Райлли Опелкой, который в своём полуфинальном матче турнира обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Финальный матч состоится 15 августа.

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.