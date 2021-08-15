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Даниил Медведев вышел в финал турнира в Торонто

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Торонто
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Торонто. В полуфинале россиянин обыграл американца Джона Иснера со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Медведев сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнта. На счету американца 4 подачи навылет.

В финале турнира Медведев встретится с американским теннисистом Райлли Опелкой, который в своём полуфинальном матче турнира обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Финальный матч состоится 15 августа.

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.

Торонто. 1/2 финала
15 августа 2021, воскресенье. 03:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Джон Иснер
30
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Медведев снова в финале! Россиянин поборется за главный приз на «Мастерсе» в Торонто Медведев снова в финале! Россиянин поборется за главный приз на «Мастерсе» в Торонто
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