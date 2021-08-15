Кудерметова и Рыбакина не смогли выйти в финал турнира в Монреале в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной не смогла выйти в финал турнира в Монреале в парном разряде. В полуфинале Кудерметова и Рыбакина уступили канадско-бразильскому дуэту Габриэла Дабровски и Луиза Стефани со счётом 2:6 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. За это время Кудерметова и Рыбакина сделали 2 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейк-пойнта. На счету канадско-бразильского дуэта 1 двойная ошибка и 5 из 7 реализованных брейк-пойнта.

В финале турнира Дабровски и Стефани сыграют с хорватско-словенской парой Дарья Юрак и Андрея Клепач, которые в своём полуфинальном матче обыграли польско-американский дуэт Магда Линетт и Бернарда Пера.