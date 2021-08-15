Даниил Медведев: у Циципаса в матче с Опелкой было не очень много шансов

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил силы соперника в финале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Медведев сразится за титул с представителем США Райлли Опелкой, которые ранее выбил с турнира третьего сеяного грека Стефаноса Циципаса.

«Райлли – это тот игрок, который способен создавать проблемы кому угодно – что мы сегодня и увидели. Стефанос был в очень хорошей форме на этом турнире, но не смог победить, не смог взять его подачу. По-моему, у него даже шансов было не очень много – может быть, один брейк-пойнт за три сета. Я всю неделю наблюдал за Райлли, он показывает классный теннис – даже на задней линии. Выполняет много хотшотов, я бы сказал. Бэкхенды по линии и так далее. Так что я в ожидании сложного матча», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.