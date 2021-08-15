Роджер Федерер объявил, что пропустит US Open и остаток сезона-2021
Поделиться
Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит US Open и остаток сезона, так как решил сделать операцию на колене, после которой ему потребуется восстановление.
«Мне нужна операция на колене. Я посоветовался с врачами и принял их предложение. После этого мне придётся пропустить много месяцев, но я понимаю, что это правильный шаг. Надеюсь, я ещё вернусь», — сказал Федерер, обращаясь к болельщикам на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Роджера Федерера в «Инстаграме».
Федерер не выходил на корт после Уимблдона, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Ранее Роджер сыграл на «Ролан Гаррос» — вышел в 1/8 финала, но отказался продолжить выступление, чтобы подготовиться к Уимблдону.
Комментарии
- 15 августа 2021
-
22:33
-
21:46
-
20:48
-
14:42
-
12:41
-
10:29
-
09:35
-
09:23
-
04:55
-
04:42
-
04:06
-
03:30
-
01:03
- 14 августа 2021
-
21:51
-
21:12
-
18:52
-
16:59
-
15:08
-
13:56
-
12:09
-
10:37
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
04:34
- 13 августа 2021
-
23:22
-
23:06
-
21:56
-
21:29
-
21:11
-
14:57
-
14:28
-
14:05
-
13:34
-
12:40
Партнерский контент