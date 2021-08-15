Роджер Федерер объявил, что пропустит US Open и остаток сезона-2021

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит US Open и остаток сезона, так как решил сделать операцию на колене, после которой ему потребуется восстановление.

«Мне нужна операция на колене. Я посоветовался с врачами и принял их предложение. После этого мне придётся пропустить много месяцев, но я понимаю, что это правильный шаг. Надеюсь, я ещё вернусь», — сказал Федерер, обращаясь к болельщикам на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Роджера Федерера в «Инстаграме».

Федерер не выходил на корт после Уимблдона, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Ранее Роджер сыграл на «Ролан Гаррос» — вышел в 1/8 финала, но отказался продолжить выступление, чтобы подготовиться к Уимблдону.