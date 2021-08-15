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Джорджи обыграла Плишкову в финале турнира в Монреале, завоевав третий титул в карьере

Джорджи обыграла Плишкову в финале турнира в Монреале, завоевав третий титул в карьере
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи стала победительницей турнира категории WTA 1000, который проходил в Монреале (Канада). В решающем матче Джорджи нанесла поражение четвёртой сеяной представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Джорджи семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Плишкова подала четыре эйса, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Для 29-летней Джорджи это третий титул в карьере. Ранее она побеждала на турнире в Хертогенбосхе в 2015 году и соревнованиях в Линце в 2018 году.

В обновлённом рейтинге WTA Джорджи поднимется сразу на 37 позиций и займёт 34-е место.

Монреаль. Финал
15 августа 2021, воскресенье. 20:40 МСК
Каролина Плишкова
6
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Камила Джорджи
71
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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