Джорджи обыграла Плишкову в финале турнира в Монреале, завоевав третий титул в карьере

Итальянская теннисистка Камила Джорджи стала победительницей турнира категории WTA 1000, который проходил в Монреале (Канада). В решающем матче Джорджи нанесла поражение четвёртой сеяной представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Джорджи семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Плишкова подала четыре эйса, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Для 29-летней Джорджи это третий титул в карьере. Ранее она побеждала на турнире в Хертогенбосхе в 2015 году и соревнованиях в Линце в 2018 году.

В обновлённом рейтинге WTA Джорджи поднимется сразу на 37 позиций и займёт 34-е место.