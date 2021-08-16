Российский теннисист Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс», который проходил в Торонто (Канада). В финальном матче Медведев нанёс поражение американцу Райлли Опелке со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Опелка подал восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал четыре возможности взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Райлли Опелка в финале «Мастерса» в Торонто.
Медведев завоевал 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.
Торонто. Финал
15 августа 2021, воскресенье. 23:10 МСК
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
32
Райлли Опелка
Р. Опелка
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