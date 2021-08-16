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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс», который проходил в Торонто (Канада). В финальном матче Медведев нанёс поражение американцу Райлли Опелке со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Опелка подал восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал четыре возможности взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Райлли Опелка в финале «Мастерса» в Торонто.

Медведев завоевал 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.

Торонто. Финал
15 августа 2021, воскресенье. 23:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Райлли Опелка
32
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
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