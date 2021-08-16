Российский теннисист Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс», который проходил в Торонто (Канада). В финальном матче Медведев нанёс поражение американцу Райлли Опелке со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Опелка подал восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал четыре возможности взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Райлли Опелка в финале «Мастерса» в Торонто.

Медведев завоевал 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.