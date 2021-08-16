Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Райлли Опелкой в финале турнира в Торонто. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

В какой-то момент я и мечтать не мог об этом. С «Мастерсами», где играют Новак Джокович и Рафаэль Надаль, это казалось невозможным. Теперь у меня четыре победы в пяти финалах, что является хорошим результатом. Я просто счастлив и хочу достичь большего. Я действительно счастлив, что добился этого в Канаде», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Медведев выиграл уже четвёртый из девяти турниров серии «Мастерс». Ранее он побеждал на соревнованиях этой категории в Цинциннати, Шанхае и Париже. Этого достижения Медведев добился ровно за два года. В 2019 году он впервые вышел в финал «Мастерса» в Монреале, но проиграл.