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Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
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В обновлённом рейтинге ATP от 16 августа вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем «Мастерса» в Торонто, сократил отставание от серба Новака Джоковича до 1493 очков. Перед стартом турнира уроженец Москвы отставал на 2193 очка.

Рейтинг АТР. 16 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 620.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7263.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7005.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6005.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215.
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625.
...
25 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2287...
30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 2055.

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