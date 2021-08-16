Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 16 августа вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем «Мастерса» в Торонто, сократил отставание от серба Новака Джоковича до 1493 очков. Перед стартом турнира уроженец Москвы отставал на 2193 очка.



Рейтинг АТР. 16 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 620.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7263.

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7005.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6005.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533.

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215.

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625.

...

25 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2287...

30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 2055.