Даниил Медведев поднялся на третью строчку в Чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 16 августа российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем «Мастерса» в Торонто, поднялся на третью строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 также входит россиянин Андрей Рублёв.



Чемпионская гонка ATP. 16 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4975.

3 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4020.

4 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.

5 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3340.

6 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.

7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2450.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2370.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 2030.

11 (11). Аслан Карацев (Россия) — 1795.

...

27 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1075.