Даниил Медведев поднялся на третью строчку в Чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 16 августа российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем «Мастерса» в Торонто, поднялся на третью строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 также входит россиянин Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 16 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4975.
3 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4020.
4 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.
5 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3340.
6 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2450.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2370.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 2030.
11 (11). Аслан Карацев (Россия) — 1795.
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27 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1075.
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