Даниил Медведев опубликовал пост после победы в Торонто, пресс-служба ATP отреагировала

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы на «Мастерсе» в Торонто (Канада). В финальном матче уроженец Москвы обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Для Даниила этот титул стал 12-м в карьере.

В своём посте Медведев опубликовал фото с трофеем и с соперником, а также написал «12» и добавил эмодзи кубка.

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.

Пресс-служба ATP в комментарии написала: «Отличная работа».

В финале Медведев 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Опелка выполнил 8 эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал 4 возможности взять подачу соперника.

Для Даниила этот титул стал третьим в нынешнем сезоне.