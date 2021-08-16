Даниил Медведев опубликовал пост после победы в Торонто, пресс-служба ATP отреагировала
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы на «Мастерсе» в Торонто (Канада). В финальном матче уроженец Москвы обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Для Даниила этот титул стал 12-м в карьере.
В своём посте Медведев опубликовал фото с трофеем и с соперником, а также написал «12» и добавил эмодзи кубка.
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.
Пресс-служба ATP в комментарии написала: «Отличная работа».
В финале Медведев 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Опелка выполнил 8 эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал 4 возможности взять подачу соперника.
Для Даниила этот титул стал третьим в нынешнем сезоне.
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