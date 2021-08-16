Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев опубликовал пост после победы в Торонто, пресс-служба ATP отреагировала

Даниил Медведев опубликовал пост после победы в Торонто, пресс-служба ATP отреагировала
Комментарии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы на «Мастерсе» в Торонто (Канада). В финальном матче уроженец Москвы обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Для Даниила этот титул стал 12-м в карьере.

В своём посте Медведев опубликовал фото с трофеем и с соперником, а также написал «12» и добавил эмодзи кубка.

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.

Пресс-служба ATP в комментарии написала: «Отличная работа».

В финале Медведев 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Опелка выполнил 8 эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал 4 возможности взять подачу соперника.

Для Даниила этот титул стал третьим в нынешнем сезоне.

Новость по теме
Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
Четвёртый «Мастерс» Медведева! Даниил в Торонто разобрался с самым высоким теннисистом Четвёртый «Мастерс» Медведева! Даниил в Торонто разобрался с самым высоким теннисистом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021