Райлли Опелка: Медведев был безупречен

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал поражение в финальном матче «Мастерса» в Торонто с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 4:6, 3:6.

«Помешать ему очень трудно. Очень сложно по-настоящему доставить ему трудности на корте. Медведев — один из трёх лучших теннисистов мира по игре на приёме. Я бы поставил его на второе место после Новака. Он может себе позволить стоять далеко от задней линии, потому что Даниил долговязый. Он может доставать мячи, которые летят далеко. У него прекрасный размах рук.

К тому же Медведев быстрый. Он отлично готов физически. Он может быстро добегать до углов и посылать мячи в углы на моей половине. Это нелегко. Когда он играл так, как сегодня, ответов у меня было немного.

Медведев был безупречен. У меня был шанс сделать брейк в начале матча. Но не думаю, что это многое изменило бы, потому что он великолепно действовал на приёме. Когда я выполнял мощные удары, он здорово контратаковал. Мне было сложно помешать ему.

Но разница в уровне между мной и топ-игроками не так велика. В таких матчах всё сводится к паре розыгрышей. Всё дело в деталях. Да, я уверен в себе, я выиграл несколько матчей. Но не буду слишком долго радоваться такой неделе. Она стала отличным примером правильного использования оптимистичного настроя», — цитирует Опелку официальный сайт тура.

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