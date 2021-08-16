Райлли Опелка: Медведев был безупречен

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал поражение в финальном матче «Мастерса» в Торонто с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 4:6, 3:6.
«Помешать ему очень трудно. Очень сложно по-настоящему доставить ему трудности на корте. Медведев — один из трёх лучших теннисистов мира по игре на приёме. Я бы поставил его на второе место после Новака. Он может себе позволить стоять далеко от задней линии, потому что Даниил долговязый. Он может доставать мячи, которые летят далеко. У него прекрасный размах рук.
К тому же Медведев быстрый. Он отлично готов физически. Он может быстро добегать до углов и посылать мячи в углы на моей половине. Это нелегко. Когда он играл так, как сегодня, ответов у меня было немного.
Медведев был безупречен. У меня был шанс сделать брейк в начале матча. Но не думаю, что это многое изменило бы, потому что он великолепно действовал на приёме. Когда я выполнял мощные удары, он здорово контратаковал. Мне было сложно помешать ему.
Но разница в уровне между мной и топ-игроками не так велика. В таких матчах всё сводится к паре розыгрышей. Всё дело в деталях. Да, я уверен в себе, я выиграл несколько матчей. Но не буду слишком долго радоваться такой неделе. Она стала отличным примером правильного использования оптимистичного настроя», — цитирует Опелку официальный сайт тура.
- 16 августа 2021
-
09:23
-
09:13
-
08:52
-
08:24
-
08:13
-
08:09
-
04:34
-
02:55
-
02:21
-
01:37
-
00:59
-
00:39
- 15 августа 2021
-
22:33
-
21:46
-
20:48
-
14:42
-
12:41
-
10:29
-
09:35
-
09:23
-
04:55
-
04:42
-
04:06
-
03:30
-
01:03
- 14 августа 2021
-
21:51
-
21:12
-
18:52
-
16:59
-
15:08
-
13:56
-
12:09
-
10:37
-
10:16
-
09:54