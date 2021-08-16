Даниил Медведев — о финале «Мастерса» в Торонто: на приёме я был хорош

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы в финальном матче «Мастерса» в Торонто с американцем Райлли Опелкой со счётом 6:4, 6:3.

«Опелка провёл ряд прекрасных розыгрышей. Он боролся до конца, отыграл несколько брейк-пойнтов в решающих моментах. Перед турнирами в Канаде и Цинциннати я поставил цель выиграть как можно больше матчей. Два года назад мне это удалось. Постараюсь сделать это вновь.

Когда ты играешь с Опелкой, то главными факторами являются подача и приём. Если честно, моя подача была не на топ-уровне сегодня. Именно поэтому мне пришлось отыгрывать брейк-пойнты. В геймах на моей подаче была борьба. Но на приёме я был хорош. Я оказывал на него постоянное давление. Пожалуй, у него был лишь один или два простых гейма на подаче. Это и стало решающим, если говорить о теннисе.

Когда я впервые играл в финале «Мастерса», то был просто счастлив тому, что могу сразиться с Рафой. Я всегда стараюсь выкладываться по полной, но тогда что-то было не так. Поэтому я очень легко проиграл. Такое может случиться с каждым. Думаю, для меня решающим стал опыт. На этой неделе Райлли победил несколько очень сильных соперников на пути к финалу. Может быть, в следующий раз он в финале будет более опасным оппонентом», — цитирует Медведева официальный сайт тура.

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