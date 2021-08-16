Видеообзор победы Медведева в финальном матче турнира в Торонто
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев стал обладателем турнира серии «Мастерс», который проходил в Торонто (Канада). В финальном матче он переиграл Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Опелка подал восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал четыре возможности взять подачу соперника.
Даниил стал первым российским теннисистом, выигравшим канадский «Мастерс» за 21 год. Предыдущий раз победу одерживал Марат Сафин ещё в 2000 году.
Этот титул стал 12-м в карьере россиянина. Ранее в этом году Даниил Медведев также побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.
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