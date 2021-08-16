Рублёв получил предупреждение на турнире в Цинциннати за использование нецензурного слова

Российский теннисист Андрей Рублёв во время стартового матча на турнире в Цинциннати в парном разряде получил предупреждение за нецензурное слово на русском языке.

После ошибки во время розыгрыша Рублёв по-русски выкрикнул нецензурное слово. Судья Скотт Мур вынес ему за это предупреждение.

Во время смены сторон Андрей потребовал вызвать супервайзера.

«Меня оштрафуют из-за тебя, потому что ты дал мне предупреждение ни за что. Я понимаю, если бы я что-то плохое сказал, но ты не знаешь русского языка. Мне не хочется получить штраф в 1000 долларов», — сказал Рублёв.

Рублёв в паре с Хачановым обыграли итальянско-аргентинскую пару Симоне Болелли — Максимо Гонсалес со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 11:9. Во втором круге дуэт сыграет с Марселем Гранольерсом и Орасио Себальосом.