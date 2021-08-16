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Энди Маррей: надеюсь, что Джокович и Надаль будут готовы к US Open

Энди Маррей: надеюсь, что Джокович и Надаль будут готовы к US Open
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Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о том, что на турнире в Цинциннати (США) не выступят швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

«Почти на протяжении всей моей карьеры эти ребята играли на турнирах. Но всё меняется. Их тела разрушаются. Это даёт возможность другим игрокам выиграть титул, когда эти ребята не играют. Я надеюсь, что все они будут физически готовы к Открытому чемпионату США. Но это выглядит маловероятным, к сожалению, для Роджера и Рафы. Было бы обидно, если бы они пропустили US Open в этом году.

Будущее зависит от того, как чувствует себя тело. Я чувствовал себя хорошо до Уимблдона и в преддверии Олимпийских игр. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, что здесь, в Цинциннати, снова буду в полном порядке. Но я не могу с уверенностью сказать, что буду чувствовать себя хорошо в течение следующих месяцев или недель», — приводит слова 34 -летнего Маррея France 24.

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