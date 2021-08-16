Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву по силам стать топ-1 по итогам сезона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Торонто (Канада). В финальном матче россиянин обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3.

«Выступление в Торонто даёт Медведеву психологическую уверенность. Он хочет быть первым в мире по итогам сезона, ему это по силам. Хотя тут всё зависит от Джоковича, он реально лидер сезона. Тем не менее турнир в Торонто — важный этап подготовки к US Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Даниил стал первым российским теннисистом, выигравшим канадский «Мастерс» за 21 год. Предыдущий раз победу одерживал Марат Сафин ещё в 2000 году.



Этот титул стал 12-м в карьере россиянина. Ранее в этом году Даниил Медведев также побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.