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«Уровень челленджерши». Подписчик отреагировал на фото Касаткиной, Дарья ответила смайлом

«Уровень челленджерши». Подписчик отреагировал на фото Касаткиной, Дарья ответила смайлом
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своём «инстаграме» перед стартом на турнире в Цинциннати (США). В первом круге она сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, посеянной под девятым номером.

«Летающий Касатик на местности», — написала Касаткина.

В комментарии один из подписчиков написал: «Уровень челленджерши». Касаткина в ответ опубликовала грустный смайлик.

Фото: «Инстаграм» Дарьи Касаткиной

Под первым номером на турнире в Цинциннати посеяна австралийка Эшли Барти. Участие в соревнованиях примут пять россиянок: Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова. Призовой фонд турнира составляет $ 2 114 989. Матчи основной сетки начнутся сегодня, 16 августа.

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