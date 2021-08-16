Билли Джин Кинг рассказала об отношении к первой трансгендерной теннисистке

77-летняя американская теннисистка Билли Джин Кинг поделилась мнением о проблеме трансгендеров в спорте.

«Отношение к женщинам и представителям ЛГБТ в спорте по сравнению с моим поколением или поколениями до меня — это день и ночь. Но им всё ещё нелегко. Каждая семья отличается от другой. Мои родители — гомофобы, и организаторы соревнований заявляли, что если бы я в те времена говорила об этом, тура бы не было. Как только я услышала, что это повредит туру, дело касалось уже не только меня.

Я думаю, что теннис был одним из первых видов спорта, если не первым, в котором играла трансгендерная женщина — Рене Ричардс. Это был целый процесс. Женщины говорили: «Мы не хотим, чтобы она была в туре». Я говорила: «Стоп, стоп, давайте притормозим, давайте пройдём через это». Я поговорила с врачами. Они сказали: «Нет, она женщина. Позволь ей поиграть». Я позвонила Рене. После этого я обратилась к другим теннисисткам: «Ну, а как насчёт того, чтобы мы пустили её в тур на две недели? Давайте посмотрим, как пойдёт». Я сказала, что Рене действительно милая, она вам понравится. Она умна. Она замечательная.



Мы недостаточно знали о тестостероне (не думаю, что знаем всё и сейчас), о том, как он метаболизируется. Думаю, что это намного сложнее, чем мы себе представляем. И я продолжаю говорить об этом с учёными, которые работают в этой области. В любом случае через два дня теннисистки сказали: «О боже, она такая классная, мы так счастливы, что она теперь в туре», — приводит слова Кинг Newyorker.com.