Кинг — об ассоциации Джоковича, созданной для игроков ATP: мужчинам наплевать на женщин

77-летняя американка, победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг высказалась об Ассоциации профессиональных теннисистов, созданной сербом Новаком Джоковичем, целью которой является предоставление игрокам ATP большего права голоса в управлении спортом и большей доли доходов.
«Члены этой ассоциации никогда не разговаривали со мной, так что я не знаю, что там у них происходит. Когда я была на Уимблдоне, я продолжала расспрашивать людей, но, похоже, никто ничего не знает. Они определённо улучшили свой сайт — теперь у них политкорректный язык. Хотя они говорят о женщинах только в том случае, если их подталкивают извне. Этого недостаточно. У них есть влиятельные люди, у них есть деньги — Джокович будет лучшим в истории, что действительно важно. Но я не знаю, как сильно люди хотят следовать за ним.
Если вы вспомните 60-е, когда у нас наконец появился профессиональный теннис, я пыталась создать единую ассоциацию: мужчины и женщины вместе. Мужчины отвергли это. Это было тяжёлое время, потому что этим ребятам, некоторые из них мои дорогие друзья, было всё равно. И это до сих пор тяжело, потому что, как правило, мужчинам на самом деле наплевать на нас. Я не вижу большого продвижения по отношению к женщинам в этой новой ассоциации.
Чего я хотела в шестидесятые годы, так это одной ассоциации. Я также хотела, чтобы игроки владели мэйджорами. Но мужчины сказали: «Нет, нет, нет, оно ведь так и есть». Они просто смотрели на меня так, словно у меня было пять голов. Мой муж Ларри всё время говорил мне, что парни не хотят слушать мои идеи: «Даже не беспокойся о них, потому что им всё равно. Они не верят в вас, в женщин. Они думают, что деньги принадлежат им». Так оно и было. Они всё время говорили: «Деньги должны идти к нам», — приводит слова Кинг Newyorker.com.
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