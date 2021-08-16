«Это твоё время». Пресс-служба ATP показала фото Медведева с женой и трофеем «Мастерса»

Пресс-служба ATP опубликовала фото российского теннисиста Даниила Медведева с супругой Дарьей и трофеем за победу на «Мастерсе» в Торонто (Канада).

«Это твоё время, Даниил Медведев», — говорится в сообщении.

Пост доступен в «инстаграме» ATP.

В финальном матче турнира в Торонто россиянин победил американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Для Даниила этот титул стал 12-м в карьере. В финале Медведев 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Опелка выполнил 8 эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал 4 возможности взять подачу соперника.

В рейтинге ATP Даниил занимает вторую строчку. На этой неделе он сыграет на турнире в Цинциннати. Во втором круге Медведев сразится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Маккензи Макдональд (США).

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