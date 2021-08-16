Камила Джорджи: победу на турнире в Монреале посвящаю отцу
Поделиться
Итальянская теннисистка Камила Джорджи прокомментировала победу на турнире в Монреале (Канада). Итальянка в финальном матче обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 7:5.
«Внутри была очень взволнована после победы. Конечно, я не из тех, кто показывает много эмоций. Это просто потрясающе. Я очень счастлива за то, что сделала на этой неделе.
Я всю свою жизнь работаю с отцом. Он всегда был со мной. Мы много часов работаем на корте. Конечно, результаты должны прийти. Я верю в это, и он тоже верит. Думаю, что эта неделя была потрясающей. Очень рада получить этот подарок. На самом деле я посвящаю победу ему, потому что он, в свою очередь, посвящал мне много часов», — приводит слова Джорджи Тennisnow.
Новость по темеДжорджи обыграла Плишкову в финале турнира в Монреале, завоевав третий титул в карьере
Комментарии
- 16 августа 2021
-
13:08
-
12:59
-
12:43
-
12:37
-
11:50
-
11:28
-
11:10
-
10:58
-
09:57
-
09:52
-
09:46
-
09:23
-
09:13
-
08:52
-
08:24
-
08:13
-
08:09
-
04:34
-
02:55
-
02:21
-
01:37
-
00:59
-
00:39
- 15 августа 2021
-
22:33
-
21:46
-
20:48
-
14:42
-
12:41
-
10:29
-
09:35
-
09:23
-
04:55
-
04:42
-
04:06
-
03:30
Партнерский контент