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Камила Джорджи: победу на турнире в Монреале посвящаю отцу

Камила Джорджи: победу на турнире в Монреале посвящаю отцу
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи прокомментировала победу на турнире в Монреале (Канада). Итальянка в финальном матче обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 7:5.

«Внутри была очень взволнована после победы. Конечно, я не из тех, кто показывает много эмоций. Это просто потрясающе. Я очень счастлива за то, что сделала на этой неделе.

Я всю свою жизнь работаю с отцом. Он всегда был со мной. Мы много часов работаем на корте. Конечно, результаты должны прийти. Я верю в это, и он тоже верит. Думаю, что эта неделя была потрясающей. Очень рада получить этот подарок. На самом деле я посвящаю победу ему, потому что он, в свою очередь, посвящал мне много часов», — приводит слова Джорджи Тennisnow.

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