Четвертьфиналист US Open — 2020 снялся с предстоящего розыгрыша турнира

Четвертьфиналист US Open — 2020 Борна Чорич в этом году пропустит турнир. Хорват, не выступавший с начала марта, в мае перенёс операцию на плече и до сих пор не восстановился.

Место Чорича место в основной сетке турнира получил американец Маккензи Макдональд. Ранее от участия в турнире отказался швейцарец Роджер Федерер, так как решил сделать операцию на колене, после которой ему потребуется восстановление.

Открытый чемпионат США стартует 30 августа. Финальный матч запланирован на 12 сентября. Участие в основной сетке соревнований по традиции примут 128 теннисистов. Действующим победителем турнира является Доминик Тим (Австрия), который в 2020 году в финальной игре обыграл Александра Зверева (Германия) со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).