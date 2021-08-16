Энди Маррей: здорово, что на турнире в Цинциннати болельщики снова на трибунах

Британский теннисист Энди Маррей, получивший уайлд-кард на турнире в Цинциннати (США), поделился мнением об этом соревновании и своей физической форме.
«Было тяжело и неприятно снова упустить возможность сыграть на крупном турнире — Олимпиаде в одиночном разряде. Это было тяжело, потому что я, очевидно, чувствовал, что набрал обороты во время Уимблдона. С тех пор я тренировался и набирался сил. Я прибыл в Цинциннати рано утром в понедельник и с тех пор только готовился к турниру. Стараюсь сосредоточиться на краткосрочной перспективе, так как было очень трудно планировать долгосрочные цели из-за различных проблем, с которыми я столкнулся в этом году. Теперь мне просто нужно очень много заниматься каждую неделю и отдавать всю свою энергию каждому матчу и каждому турниру, в котором я играю.
Когда я смотрю на матчи, которые сыграл в туре в этом году, у нескольких парней, которым я проиграл, были лучшие сезоны, и я просто не был готов победить их. Краткосрочная цель состоит в том, чтобы как можно чаще бывать на тренировочном корте с этими ребятами.
В своей карьере я получал удовольствие, играя здесь. Это большое событие. Я очень благодарен организаторам за то, что они предоставили мне уайлд-кард, но, надеюсь, я тоже сделал что-то хорошее для их турнира за эти годы. Здорово, что болельщики снова на трибунах. Вчера за моей тренировкой наблюдали зрители, и это было приятно, также будет приятно играть перед заполненными трибунами. Я рассматриваю эту неделю как прекрасную возможность для меня снова сыграть на харде и в условиях, которые мне нравятся, с лучшими игроками», — приводит слова Маррея АТР.
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